Dovolená u moře? Předpověď počasí na nejbližší dny v nejoblíbenějších destinacích Čechů

Bulharsko

Příjemné počasí předpovídají meteorologové pro Bulharsko. Slunce se sice občas schová za mraky, až na výjimky ale nejsou hlášeny žádné srážky. Teploty by ale neměly překročit třicítku, většinou se budou pohybovat od 27 do 29 stupňů Celsia.

Přeháňky by v příštích dnech mohly zasáhnout i oblast bulharské Varny, především konec tohoto týdne by měl být deštivé. Teploty se ale budou i zde pohybovat okolo 27 až 30 stupňů Celsia.

Chorvatsko

Pokud se chystáte v příštích dnech na dovolenou do Chorvatska, počasí vám bude přát. Podle meteorologů bude období do 23. července v oblasti Splitu slunečné, výjimkou by mohlo být pondělí 16. července, kdy by se mohly objevit dopolední přeháňky. V příštím týdnu by se teploty pohybovat kolem 29 až 31 stupňů Celsia. Od soboty 21. července se teploty mohou vyšplhat až na 33 stupňů Celsia.

O něco chladněji pak bude v okolí Rijeky. Na následujících 14 dní jsou navíc v oblasti hlášeny přeháňky, déšť a ojediněle i bouřky. Dešťové kapky by měly podle meteorologů padat téměř denně. Teploty by se měly pohybovat od 28 do 31 stupňů Celsia. Výjimkou je středa 11. července, kdy by mělo být jen 25 stupňů Celsia.

Itálie

Na severu Itálie v oblasti Benátek mohou turisty také ojediněle překvapit bouřky, které jsou hlášeny do konce tohoto týdne. Jinak ale bude počasí slunečné. Teploty se pak budou pohybovat od 25 do 30 stupňů. Naopak pro Kalábrii či Sicílii hlásí meteorologové na příštích 14 dní slunečno a teploty kolem 30 stupňů.

Francie

Pokud se rozhodnete vyrazit do okolí Marseille, deštníky určitě potřebovat nebudete. Následují dva týdny by měly být slunečné a bez dešťových srážek. Teploty se pak podle meteorologů budou pohybovat od 30 do 32 stupňů Celsia. A ani v noci neklesnou pod tropických 20 stupňů Celsia.

Značně odlišné počasí však hlásí na příští dny Paříž. Zde bude podle meteorologů spíše pod mrakem, od pátku 20. července by se mohly objevit přeháňky. Teploty se však budou pohybovat kolem příjemných 26 až 30 stupňů. Na severu Francie také budou příští dny spíše zamračené, v týdnu od 16. července navíc mohou přijít přeháňky. Teploty se budou pohybovat jen kolem 20 až 26 stupňů Celsia.

Řecko

Teplé a slunečné počasí čeká na ty, kteří se vydají do Řecka. V příštích 14 dnech tu bude svítit slunce, teploty se budou pohybovat od 31 do 36 stupňů Celsia. Největší teplo bude na konci tohoto týdne a na začátku příštího. Tropické budou také noci, teploměr neklesne pod 21 stupňů Celsia.

Španělsko

Pokud vyrážíte na španělská ostrov Tenerife, nemáme dobré zprávy. Podle předpovědi na příštích 14 dní se tu budou teploty pohybovat jen kolem 23 až 24 stupňů Celsia. Pršet by sice nemělo, za to ale bude foukat silný vítr.

Mnohem příjemněji bude na pevnině. V oblasti kolem Valencie budou následující dny slunné, na obloze by se neměl objevit ani mráček. Denní teploty se budou pohybovat z rozmezí 30 až 33 stupňů Celsia, nejtepleji bude o víkendu 14. a 15. července a 21. a 22. července.

Tunisko

Slunné počasí čeká v příštích dvou týdnech na turisty mířící do Tuniska. Meteorologové hlásí slunečno bez srážek a teploty nejčastěji kolem 32 až 36 stupňů. Na konci tohoto týdne by se ale měly vyšplhat až ke 39 stupňům Celsia. V noci pak neklesnou pod 22 stupňů.

Egypt

Oblast Alexandrie bude v příštích 14 dnech ideální pro koupání i opalování. Meteorologové předpovídají slunečné počasí bez srážek a teploty od 29 do 31 stupňů Celsia ve dne a od 23 až 25 stupňů v noci.

Slunečné počasí bude také v Hurghadě, do konce týdne ale bude foukat silnější vítr. Teploty tu neklesnou pod 33 stupňů Celsia, některé dny se vyšplhají až na 35 stupňů. Velmi horké budou i noci, teploměr se nejčastěji bude pohybovat kolem 29 stupňů Celsia.

Turecko

Turecká Antalya hlásí na příští dny slunečno a teploty od 32 stupňů Celsia. Na konci tohoto týdne se rtuť teploměru vyšplhá dokonce ke 37 stupňům Celsia. Tropické tu budou také noci, nejčastěji se budou teploty pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Například v oblasti Istanbulu bude také svítit slunce, teploty se budou pohybovat jen od 29 do 21 stupňů Celsia.

Teploty moře

Středomoří se teplotně příliš neliší, v Itálii a Chorvatsku má moře asi 25 stupňů Celsia, v Řecku 24 stupňů Celsia, výjimkou je jen Kréta, kde je moře o dva stupně teplejší. Ve Španělsku se můžete vykoupat v moři, která má 25 stupňů. Bulharsko hlásí asi 23 stupňů Celsia.

Příjemné je i moře v Tunisku, jeho teplota se pohybuje okolo 24 stupňů Celsia. O dva stupně víc pak má moře u pobřeží Egypta. V Turecku se pak můžete vykoupat v moři, které má 24 až 25 stupňů Celsia.