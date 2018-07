Nad Atlantikem se zformoval první hurikán této sezony, žene se na Karibik

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

V Íránu bylo popraveno osm teroristů IS, při jejich útoku zahynulo 18 lidí

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Beryl je aktuálně na pětistupňové škále klasifikován jako hurikán první kategorie. Mohl by ještě zesílit, po víkendu ale má začít slábnout.

Hurikán provází vítr o rychlosti 130 kilometrů v hodině a na ostrov Dominika by mohl přinést 15 až 30 centimetrů srážek. Ostrovní stát se přitom stále vzpamatovává z následků hurikánu Maria, který zde loni na podzim udeřil jako bouře nejničivější kategorie.

Bouře by se měla v pondělí prohnat jižně od Portorika, kde loni napáchal hurikán Maria obrovské škody a zabil desítky lidí. "Vše sledujeme minutu po minutě. Není to čas na paniku, ale čas na to, abychom se připravili," uvedl guvernér Portorika Ricardo Rosselló.