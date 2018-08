Podivné evropské počasí: Vědci zjistili, proč je stále větší teplo

Aktualizováno 14:10 — Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Zprávy o extrémech počasí se objevují stále častěji – a my jsme si na ně do určité míry zvykli. „Jenže letní řada dramatických událostí spojených s počasím je alarmující: nejenže ukazuje, co může způsobit oteplování, ale ukazuje na potenciální rozsáhlé problémy, které mohou narušit větru a oceánské proudy na celé planetě.