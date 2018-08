Nedávná vlna veder ve Španělsku zabila 30 lidí, mezi nimi i poutník do Compostely

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Láká vás zlatá cihlička? Vyplatí se do ní investovat?

Italský ministr promluvil o migrantech a islámu: Je to šílené. Nekontrolovaná imigrace je chaos

Černým odběratelem energií se neúmyslně můžete stát i vy! Co vám za to hrozí?

Teď má zpívat na výročí roku 1968? Spisovatelka se pustila do Lucie Bílé kvůli Alexandrovcům

Katalánsko sodu uvádělo 11 obětí. Tamní ministerstvo zdravotnictví ale dnes informovalo, že od 24. července do 13. srpna zemřelo na severovýchodě Španělska v důsledku veder 13 mužů a 10 žen ve věku od 41 do 100 let.

Nejvyšší teploty naměřili toto léto ve španělském regionu Extremadura v provincii Badajoz, kde bylo začátkem srpna přes 46 stupňů. Španělský teplotní rekord ale tímto nepadl, nejvíce horko bylo v zemi loni v červenci v Córdobě (46,9 stupně).

Kromě Katalánska zemřeli při letošní vlně veder ve Španělsku také čtyři lidé v regionu Extremadura, dva v Murcii a jeden v Andalusii.

Mezi oběťmi je i cizinec 40letý německý poutník, který zemřel v extremadurské provincii Cáceres, když šel ze Sevilly nejdelší trasu pouti do Santiaga de Compostela.