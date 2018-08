V Evropě se lámou teplotní rekordy, vlna veder vrcholí

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Podobně vysoké teploty jsou i ve Španělsku, kde si nynější vedra vyžádala dnes už třetí oběť. Vedra způsobují kromě zdravotních problémů i komplikace dopravě či energetice, v Nizozemsku například uzavřeli části dálnic kvůli rozteklému asfaltu a ve Francii zastavili provoz několik jaderných reaktorů.

Francouzská státní energetická společnost EDF dnes oznámila, že zastavila provoz čtyř jaderných reaktorů ve třech elektrárnách ve východní Francii. Důvodem jsou vysoké teploty vody řek Rýn a Rhona, kterou elektrárny používají k ochlazování a pak ji vrací zpět. Výrobu elektrického proudu ve dvou svých jaderných reaktorech zastavila EDF už minulý týden.

V Portugalsku i Španělsku platí nejvyšší stupeň varování před horky do neděle, kdy už by měly tropické teploty začít podle meteorologů velmi pozvolna klesat. Zatím ale mají posílené služby zdravotníci či hasiči. V obou zemích by mohl dnes padnout teplotní rekord. Ten španělský je zatím z loňského července, kdy v Córdobě naměřili 46,9 stupně. Portugalský teplotní rekord je z roku 2003 a činí 47,4 stupně. Rekord kontinentální Evropy je podle Světové meteorologické organizace z roku 1977, kdy v Aténách naměřili 48 stupňů.