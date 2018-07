Před horkem není úniku. Italská města vyhlašují varování, v Německu kolabovaly děti

V Itálii meteorologové předpovídají, že vedra potrvají minimálně do víkendu. K pětici měst Boloňa, Bolzano, Florencie, Janov, Perugia a Pescara, pro která platí třetí, tedy nejvyšší stupeň varování, se ve středu podle agentury ANSA mají přidat další tři - Florencie, Rieti a Campobasso.

Úřady v rakouské spolkové zemi Tyrolsku kvůli zvýšenému riziku lesních požárů vyzvaly místní obyvatele, aby nezakládali v lese oheň a neodhazovali nedopalky cigaret či zápalky.

V Německu způsobilo v pondělí večer horko problémy na dálnici A1, po níž cestovala dvoupatrovým autobusem a dvěma mikrobusy skupina více než 120 dětí ve věku od deseti do šestnácti let, které se účastnily jednodenního výletu do zábavního parku. U Wildeshausenu v okrese Oldenburg selhala v autobusu klimatizace. Řidič následně zaparkoval vozidlo na odpočívadle a na místo byli přivoláni záchranáři a hasiči. Desítka dětí musela být přepravena do nemocnice kvůli problémům s oběhovým systémem, informovala agentura DPA.

V zoo Berlín se chovatelé snaží zvířatům zlepšit podmínky mimořádnými sprchami a podáváním zmražené potravy. "Většina zvířat se chová jako lidé. Ukryjí se do stínu, skočí do vody nebo se odeberou do chladnějších prostor uvnitř pavilonů," uvedla mluvčí Philine Hachmeisterová.

O své čtyřnohé svěřence pečují v horku i švýcarští policisté. Policejní psi v Curychu nyní nosí boty, aby si v rozžhavených ulicích města nepopálili tlapky. Policie také při svých hlídkách upozorňuje majitele psů z řad občanů, aby se o svá zvířata v tomto ohledu postarali. Pokud přiloží hřbet ruky na pět vteřin na asfalt a ten je začne pálit, pak je zapotřebí chránit i psí tlapy. Zatímco u velkých plemen se doporučují boty, menší psy mohou majitelé vzít do náručí.

Více než 300 lidí zemřelo v Japonsku za poslední měsíc v důsledku počasí - nejprve při povodních způsobených silným deštěm a poté kvůli vlně veder. Horkem trpí i Jižní Korea, kde si během července vyžádala vlna veder nejméně 27 obětí a dalších 2200 lidí bylo v důsledku horka hospitalizováno.

Podle místních meteorologů budou teploty ještě stoupat a během následujících dní dosáhnou svého vrcholu, informoval zpravodajský server The Korea Herald. Dnes denní teplota v Soulu vystoupala na 38 stupňů Celsia a ve středu má být ještě o stupeň vyšší, což by byla nejvyšší teplota, jaká byla v jihokorejské metropoli zaznamenána od roku 1907, kdy vláda začala tyto údaje shromažďovat.

Jihokorejci také zažívají sérii tropických nocí, při nichž teplota neklesá pod 25 stupňů Celsia. Vlna veder bude v zemi pokračovat nejméně do konce týdne. Letošní letní teploty jsou průměrně o čtyři až sedm stupňů vyšší než loni. Nejteplejším měsícem v Jižní Koreji je obvykle srpen a Jihokorejci tedy musí počítat s tím, že se jen tak neochladí.

V Japonsku se stal červenec 2018 jedním z nejsmrtelnějších měsíců za poslední roky. Nejprve přišly rekordní deště, které do západního Japonska přinesly počátkem měsíce povodně a sesuvy půdy, při nichž zahynulo nejméně 220 lidí. Devět dalších je stále pohřešováno a patrně jsou rovněž mrtví. Po srážkách následovaly rekordní teploty dosahující 40 stupňů Celsia - a na některých místech i více. Horko si podle aktuální bilance vyžádalo 116 obětí.