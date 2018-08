Léto ještě neřeklo sbohem. Vrátí se tropy? Velká předpověď počasí na září

Během tohoto týdne se podle meteorologů může rtuť teploměru vyšplhat až ke 30 stupňům. Tropickou hranici 30 stupňů by ale teploty překročit neměly, a v závěru týdne nám dá léto zřejmě definitivní sbohem.

Podle meteorologických modelů totiž přijde už příští víkend strmý teplotní pád až o 10 stupňů. Žáky a studenty tak během prvního školního týdne čeká spíše mírnější počasí s teplotami kolem 20, maximálně 25 stupni.

Celý týden se ale ponese ve znamení zvýšení oblačnosti a hrozí lokálně i četné srážky. Mohou se objevit i bouřky nebo přívalové deště.

Stejně rychle, jako přijdou, ale srážky také odejdou. Hned druhý zářijový týden totiž bude co do srážkového úhrnu nejslabší. Teploty by se měly nadále pohybovat kolem 20 až 25 stupňů a postupně klesat.

Třetí zářijový týden bude teplotní pokles pokračovat a teploty se postupně dostanou na 20 stupňů. Mohou se opět objevit lokální srážky a zvýšená oblačnost.

V průběhu posledního týdne v září by podle dlouhodobých modelů mělo do Česka přijít sychravé podzimní počasí. Teploty by se měly pohybovat kolem 18 až 20 stupni a opět by se měla objevit zvýšená oblačnost se srážkami.