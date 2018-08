Sucho v Česku dosáhlo maxima. Bouřkové lijáky situaci nezlepší, varují experti

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

"Předpokládáme, že tento týden je takovým vrcholem letošního sucha, a doufáme, že se to o víkendu zlepší," uvedl bioklimatolog Miroslav Trnka. Déšť by měl podle něj přinést viditelné změny, zpočátku hlavně na jihu a východě Česka. "Trochu obavy ale máme o tu nejpostiženější část, tedy Vysočinu, východní a severní Čechy a část Středočeského kraje. Zatím to vypadá, že v těchto místech srážky příliš padat nebudou," podotkl.

Výnosy, které jsou ve většině případů horší než loni, se zřejmě už nezlepší. Například cukrová řepa by potřebovala hodně vody. "V některých regionech bude bohužel příliš málo vláhy na to, aby to cukrovka dohnala," podotkl bioklimatolog.

Podle zprávy týmu Intersucho by půdě na doplnění vody nejvíce pomohl dlouhodobý mírný déšť. Přívalové srážky nebo bouřkové přeháňky situaci tolik nevylepší. "V této části roku ale takový déšť nemůžeme ani příliš čekat. Většina srážek v létě je právě z bouřek. Musíme tedy v podstatě pracovat s tím, co máme," dodal Trnka.

Předpověď na sobotu (00-24):

V noci zataženo až oblačno, ojediněle, na východě místy, déšť nebo přeháňky, zpočátku ojediněle i bouřky. Přes den zataženo až oblačno. Zejména na horách místy, jinde ojediněle, přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v Čechách 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C, na Moravě ojediněle až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. Zpočátku slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky, v jihovýchodní polovině území občasný déšť, na východě Moravy i trvalý. Odpoledne v Čechách, k večeru i na Moravě a ve Slezsku ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, při trvalých srážkách kolem 15 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pondělí (00-24):

Skoro jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C. Slabý, během dne mírný severní vítr 2 až 5 m/s, v Čechách se bude měnit na jihozápadní, uvedl chmi.cz.

Předpověď na úterý (00-24):

Skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na středu (00-24):

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.