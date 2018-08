Dnes bude pařák, přiženou se bouře s krupobitím. Týdenní předpověď

Aktualizováno 07:10 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Dnes zasáhnou Česko vedra, má být až 34 stupňů. Pak dorazí silné bouřky. Výstrahu před vysokými teplotami vydali meteorologové pro všechny regiony v polohách do 600 metrů nadmořské výšky. Platí od pondělního poledne do 18:00. Od pondělních 18:00 poté platí pro všechny regiony v Čechách až do úterních 03:00 výstraha před bouřkami.