Do konce měsíce se neochladí? Srpen bude extrémně horký

Od konce příštího týdne by měly maximální teploty dosahovat průměrných 26 stupňů a v týdnu na přelomu srpna a září by měly klesnout na zhruba 24 stupňů. Sucho bude ale pokračovat dál, srážky v podobě bouřek a přeháněk budou spíše lokální. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčníhovýhledu počasí, které dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Celé období od 6. srpna do 2. září tak bude podle meteorologů teplotně nadprůměrné, z hlediska srážek bude průměrné. "Srážky zejména v první polovině období budou mít převážně lokální charakter, proto nelze očekávat všeobecné zmírnění vláhového deficitu," uvedli meteorologové.

Nebývale vysoké teploty teď ale panují v celé Evropě od Skandinávie po Řecko, vůbec nejvíce přitom ukazují teploměry v Portugalsku a Španělsku, kde v pátek dosahovaly teploty v některých oblastech dokonce k 45 stupňům Celsia. Vlna veder si v zemi dosud vyžádala tři mrtvé.

Průměrná teplota v období od 6. srpna do 2. září činí v Česku 17,5 stupně. Zatím nejtepleji bylo v této době před třemi lety, kdy bylo v průměru 21,6 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1978 s průměrnou teplotou 13,9 stupně.

Podle meteoroložky Dagmar Honsové je teplé počasí dáno tlakovou výší. "Z Atlantiku zasahuje přes západní Evropu do Evropy střední tlaková výše vyplněná velmi teplým vlhkým vzduchem, takže se při slunečné obloze teploty šplhají vysoko přes 30 °C a neodpočineme si od tropických teplot ani v noci, protože místy teplota neklesá pod 20 °C a skloňujeme i tropické noční teploty," řekla serveru EuroZprávy.cz.