Ochlazení? Kdepak, vedra udeří znovu. Předpověď na víkend a další dny

Výstraha před nebezpečím požárů platí až do odvolání v Praze, středních Čechách, v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském a v částech krajů Plzeňského, Zlínského a Olomouckého.

Do ČR zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který bude v sobotu slábnout. "Současně se nad střední Evropou udržuje velmi teplý vzduch. V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta," uvedli meteorologové. V neděli se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, nejtepleji bude na jihovýchodě Moravy. Od úterý budou opět překračovat 31 stupňů na většině území.

Pro všechny oblasti do 600 metrů nad mořem v celé ČR platí aktuálně výstraha před vysokými teplotami do sobotního večera, pouze v Jihomoravském kraji až do nedělnch 20:00. V Praze a krajích Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském a některých okresech Olomouckého kraje je tato výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Meteorologové budou výstrahu v nejbližších dnech upravovat, protože předpokládají další vlnu veder v příštím týdnu.

Lidé by měli dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Kvůli vyššímu riziku požárů by neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba se řídit případnými místními vyhláškami a zákazy.

Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, zejména na horách na západě a severozápadě. Nejvyšší teploty 32 až 36 °C, v 1000 m na horách kolem 26 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s, během dne mírný 3 až 6 m/s.

Předpověď na sobotu (00-24):

Jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer od severozápadu přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, jinde srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C, v údolích ojediněle až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C. Slabý proměnlivý, přes den postupně mírný severní vítr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na neděli (00-24):

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, odpoledne a večer od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Mírný severní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí, informuje chmi.cz.

Předpověď na pondělí (00-24):

Jasno až polojasno, na jihu a jihovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 17 až 13, na jihovýchodě kolem 19 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na úterý (00-24):

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Slabý, přes den mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od středy do pátku:

Jasno až polojasno, zpočátku ojediněle, postupně místy při zvětšené oblačnosti přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty ve středu 19 až 15 °C, v dalších dnech 22 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 °C, v závěru 27 až 32 °C.