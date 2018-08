Kdy skončí vedra a přijde ochlazení? Meteorologové mají dobré zprávy

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

na nadcházející dny nemají meteorologové dobré vyhlídky. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat kolem 32 až 36 °C. Ve čtvrtek se mírně sníží na 31 až 35 °C a v pátek ještě trochu poklesnou na 30 až 34 °C.

V sobotu se udrží na hranici 30 až 34 °C a stejné počasí vydrží i v neděli. Očekávají se tropické noci a podle předpovědí napadne místy jen minimum srážek, které ale výraznější ochlazení nepřinesou.

Příští týden čeká Česko opět horké počasí. Teploty by se neměly pohybovat v takových hodnotách, jako nyní, minimálně v první polovině týdne ale i tak dosáhnou až 33 °C.

Ve druhé polovině příštího týdne by se mělo ještě o něco málo ochladit, teploty by ale nadále měly překročit hranici 30 °C. O víkendu ale může přijít velký zvrat.

Podle předpovědí Meteopressu a AccuWeather by se mělo během příštího víkendu, tedy zhruba v polovině srpna, ochladit až na 23 až 26 °C. Tyto teploty by pak s mírnými výkyvy mohly vydržet i celý nadcházející týden až do 17. srpna.

Poté by se mohly dostavit i vydatnější srážky a bouřky. Konec srpna by se pak měl nést v teplotách kolem 25 °C a o moc rozdílný nebude ani začátek září.