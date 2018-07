Vlna veder vrcholí, bude až 37 stupňů. Ochlazení v nedohlednu

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Současná vedra souvisí s roční dobou, ale také s tlakovou konfigurací. "Nad severovýchodem Evropy je poměrně mohutná tlaková výše, kdežto nad Atlantikem je tlaková níže. Mezi těmito dvěma tlakovými útvary k nám proudí teplý vzduch od jihu. Vypadá to, že situace je dost stabilní, takže vydrží pravděpodobně ještě mnoho dní, více než týden, možná že to bude v průběhu celého srpna převažovat," řekl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Do Česka proudí horký vzduch z jižní a jihozápadní Evropy, kde je velmi teplo. Nejtepleji je ve Španělsku, kde se teploty pohybují mezi 30 a 35 stupni Celsia, od středy se na jihozápadě Španělska a v Portugalsku očekávají i teploty přesahující 40 stupňů. Vlna veder by tam měla vydržet minimálně do poloviny příštího týdne, uvedli čeští meteorologové na webu. Ve Francii je podle Dvořáka také kolem 30 stupňů, velmi teplo je i na severu Itálie a v Maďarsku. Nezvykle teplo je i ve Finsku, kde se teploty pohybují kolem třicítky.

Předpověď na úterý (00-24):

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, zejména na severovýchodě území. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C, na severovýchodě kolem 30 °C. Slabý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na středu (00-24):

Jasno až polojasno, večer na západě až oblačno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 33 až 37 °C, na severovýchodě kolem 32 °C. Slabý proměnlivý, během dne východní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s. Na východě vítr mírný 2 až 6 m/s, informuje chmi.cz.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Polojasno, od západu přechodně oblačno a v Čechách místy, jinde ojediněle, přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C, v Polabí a na Moravě místy až 36 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na pátek (00-24):

Jasno až polojasno, přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na sobotu (00-24):

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Vyhlídka počasí od neděle do úterý:

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C.