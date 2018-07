Česko se peče. Teploty přes 30 stupňů, přijdou silné bouřky. Nová předpověď

Zavražděný novinář Kuciak se zabýval také praní peněz v Tatrách, policie to nechce komentovat

"V teplém vzduchu budou od úterý do čtvrtka vystupovat nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v některých metropolích na 29 až 33 stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ.

Výstraha před vysokými teplotami platí od dnešního poledne do čtvrtečních 18:00 vedle hlavního města, celého Ústeckého kraje a okresu Česká Lípa v Libereckém kraji také pro středočeské okresy Praha-východ a Praha-západ, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk.

Lidé by měli omezit tělesnou zátěž, nechodit odpoledne na přímé slunce a nenechávat na něm děti a zvířata, zejména ve stojících autech, vyzvali meteorologové. Lidé by také měli dostatečně pít a proti slunci používat ochranné krémy a brýle a nosit pokrývku hlavy.

Nebezpečí požárů podle ČHMÚ přetrvává kvůli dlouhotrvajícímu teplému a převážně suchému počasí. Až do odvolání se týká Prahy, Českolipska, celého Ústeckého kraje a Středočeského kraje s výjimkou Kutnohorska, Benešovska a Příbramska. Lidé by podle meteorologů neměli rozdělávat oheň a kouřit v přírodě a vypalovat trávu. Upozornili, že požár může vypuknout i po úderu blesku. Řidiči aut a zemědělských strojů by měli být opatrní v oblastech se suchou vegetací a kolem polí s obilím.

Od čtvrtka začne do Česka od východu pronikat vlhčí vzduch, který vzestup teplot nad 31 stupňů zastaví. "Zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek," doplnili meteorologové.

Předpověď na středu (00-24):

V noci jasno až polojasno, k ránu na severovýchodě až oblačno. Přes den polojasno až oblačno, během dne místy přeháňky nebo bouřky, na západě srážky jen ojediněle. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v údolích kolem 12 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v severozápadní polovině Čech místy až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 23 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, během odpoledne mírný severní 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle, během dne ve východní polovině území místy přeháňky nebo bouřky. Na východě ojediněle i silné bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v severozápadní části Čech místy až 33 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na pátek (00-24):

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky i silné. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v severozápadní části Čech ojediněle až 32 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Předpověď na sobotu (00-24):

Většinou polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky i silné. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr 1 až 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí, uvedl chmi.cz.

Předpověď na neděli (00-24):

Polojasno až oblačno, ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vitr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.