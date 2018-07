Velká předpověď: V srpnu dorazí ty pravé tropy. Déšť a bouřky? Ani náhodou

Co se stane, když si denně nebudete měnit spodní prádlo? Hrozí vám těchto pět věcí

Horký bude také začátek následujícího měsíce. Slabé ochlazení by podle meteorologů mohlo do Česka přijít až uprostřed srpna. V měsíčním výhledu počasí to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Období od 23. července do 19. srpna bude jako celek teplotně nadprůměrné. Podle meteorologů se může dokonce přiblížit k rekordně teplému období z roku 2015.

Srážek bude v příštích čtyřech týdnech málo. "Z pohledu týdenních srážek se bude jednat většinou o podprůměrné úhrny," uvádí ČHMÚ. O něco více deště může spadnout snad jen v týdnu od 6. do 12. srpna.

Vzhledem k tomu, že půjde většinou o přeháňky a bouřky, budou mít srážky podle meteorologů velice lokální charakter. V oblastech, kde přetrvává srážkový deficit, tak lze očekávat další zhoršení sucha.

Průměrná teplota v období od 23. července do 19. srpna činí v Česku 18,7 stupně. Zatím nejtepleji bylo v této době v roce 2015, kdy teplota v průměru dosáhla 21,5 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1987 s průměrnou teplotou 14,7 stupně.