Česko zasáhnou lijáky, řeky se mohou rozvodnit. Předpověď do konce týdne

Varování meteorologů před velmi vydatným deštěm platí od dnešního večera do čtvrtečních 18:00 pro okresy Bruntál, Jeseník, Šumperk, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Silný déšť může zasáhnout také Orlickoústecko a Vsetínsko.

"Nejvyšší srážkové úhrny jsou předpokládány od úterního do čtvrtečního večera v horských oblastech na severozápadním návětří Beskyd a Jeseníků, kde by mělo v popsaném období spadnout 80 až 120 milimetrů srážek," upozorňuje ČHMÚ. V předhůří a blízkém okolí hor, se srážkové úhrny za 48 hodin budou pohybovat kolem 40 milimetrů, v extrému do 60 milimetrů.

Hladina zejména menších toků odvodňující Jeseníky a Beskydy může až do pátku vystoupat na první povodňový stupeň, případně ho i překročit.

Předpověď na středu (00-24):

V noci v jihozápadní polovině území převážně polojasno. V severovýchodní polovině oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháňky, na severu a severovýchodě srážky četnější a na návětří Jeseníků a Beskyd vydatnější. Přes den v jihozápadní polovině území polojasno, postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. V severovýchodní

polovině území oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přeháňky, na horách srážky trvalejší a na návětřích

i vydatnější. Ojediněle bouřky.

Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C, v severovýchodní polovině území 18 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C, na severu a severovýchodě kolem 14 °C. V noci mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech jen slabý do 4 m/s, bude k ránu

zesilovat. Přes den čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na Vysočině a jižní Moravě až 20 m/s (až 70 km/h), bude večer, zejména v západní polovině Čech, slábnout.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Většinou polojasno, na západě až jasno. V severovýchodní polovině oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky vydatnější. K večeru ubývání srážek a později částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, na západě kolem 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C, na severovýchodě a východě kolem 21 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek (00-24):

Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě zpočátku oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na severovýchodě a východě kolem 23 °C. Zpočátku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, bude slábnout a měnit se na proměnlivý, informuje chmi.cz.

Předpověď na sobotu (00-24):

Polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý severní nebo proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s.