Léto je zpět, Česko zasáhly tropy. Do kdy vydrží a kdy se přiženou bouřky?

V pondělí bude jasno až polojasno. V noci a ráno na jihozápadě a západě Čech až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Během dne i jinde až oblačno a místy přeháňky nebo i bouřky, zejména v jihozápadní polovině území. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.

I v úterý nás čeká jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Na severovýchodě a východě oblačno, přechodně až zataženo a srážky četnější. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.

Ani středa nebude jiná. Očekává se polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Na severovýchodě a východě až zataženo a srážky četnější. K večeru od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C.

Ve čtvrtek bude rovněž skoro jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě oblačno až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.

V pátek také očekávají meteorologové jasno až polojasno, na severovýchodě a východě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na severovýchodě a východě kolem 24 °C.

Příští víkend si užijeme pořádně tropický. Bude polojasno, ojediněle, během období místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C.

Do konce července lépe nebude

Podle dlouhodobých modelů ale nebude počasí o moc rozdílné ani v tom nadcházejícím týdnu. Teploty by se měly v pondělí pohybovat od 26 do 28 °C a postupně stoupat. Poslední červencový víkend dokonce opět překročí hranici 30 °C.

Ochlazení se neočekává ani na začátku srpna. V prvním srpnovém víkendu by se ale mělo podle modelu Accu Weather objevit četnější přeháňky a bouřky, na které ale opět naváží teploty vyšší než 26 °C.

První větší ochlazení by mělo přijít až ve druhé polovině srpna, konkrétně během třetího srpnového víkendu, který by měl být opět bohaty na bouřky a deště. Stejně na tom bude i poslední srpnový víkend, kdy teploty poklesnou k 23 °C.

Jak přežít tropické dny?

Ačkoliv jsou meteorologové ve svých předpovědích zatím opatrní, evropské modely ukazují, že by mohly v nejednom případě dosáhnout denní teploty až hranice 36 stupňů ve stínu. To ale bude pro mnohé doslova peklem na zemi.

Loňské léto má dodnes řada z nás v živé paměti. Lidé si zoufale přáli déšť, vysychala půda i vodní toky a snad každý se alespoň jednou spálil. Letos to podle dostupných předpovědí nebude o moc lepší a naopak hrozí, že teploty oproti loňsku ještě porostou.

Už v loni přitom bylo seniorům a malým dětem doporučeno, aby v horkých letních dnech raději nevycházeli. Zejména pro tyto dvě skupiny jsou totiž vysoké teploty nejvíce rizikové, ale nejsou samy.

"Nejvíce jsou ohrožené malé děti, starší a nemocní občané, velkou zátěž tropické dny znamenají pro nemocné se srdečně cévními nemocemi," uvedl pro EuroZprávy.cz František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress doplňuje, že na pozoru by měli být především lidé nad 60 let a do tří let věku. "U žen je to věková skupina 60 a více, u mužů 65 a více, děti do 3 let, těhotné ženy – všechny tyto skupiny mají zhoršenou termoregulaci," dodala pro EuroZprávy.cz.

Pozor by si ale měli dávat i nemocní lidé bez ohledu na věk. Podle Honsové totiž vysoké teploty ohrožují i astmatiky nebo lidi s angínou pectoris. "Ale pokud nebudeme dodržovat pravidelný pitný režim, můžeme se do zdravotních komplikací dostat všichni," doplnila.

Proč jsou zejména senioři nejrizikovější skupinou vysvětluje pro EuroZprávy.cz tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová: "Vysoké teploty jsou rizikové zejména pro osoby, jejichž zdravotní stav je už primárně nedobrý, zejména pokud trpí některým z chronických onemocnění dechového nebo oběhového ústrojí. To se týká zejména seniorů, kde se k tomu často připojuje i snížená schopnost operativně reagovat na vývoj počasí, obavy spojené s problematikou vylučování moči apod. Senioři jsou proto v takových dnech nejohroženější skupinou obyvatel," uvedla.

V kolika případech záchranáři v loňském roce zasahovali u kolapsů způsobených vedrem dopočítat nelze. Záchranky totiž neevidují, žádnou specifickou statistiku zásahů vyvolaných počasím. Přesto tvrdí, že číslo nebude malé.

"Velmi teplé počasí se jistě spolupodílí na řadě našich výjezdů, ale obvykle je příčina zhoršení stavu komplexní, tj. jde o kombinaci mnoha vlivů (zejména dlouhodobě zhoršeného zdravotního stavu) a samotné horko je jen jedním z nich," upozornila EuroZprávy.cz Poštová.

Podle odborníků je dobré se na horké dny předem připravit. "Dobře znát reakce svého těla na vysoké teploty, sledovat předpověď počasí a přizpůsobit tomu denní režim," to je podle Honsové základem snesitelného přežití tropických teplot.

Jen prevence ale v tomto případě nestačí, je třeba také dodržovat některé obecně platné zásady. "Udržovat dobrý zdravotní stav, pozitivní přístup k životu, dostatek spánku, dostatek tekutin, nejlépe čisté vody," radí Šopko.

Sám Český hydrometeorologický ústav při vydání výstrahy na vysoké teploty vzduchu nabádá k dodržování i dalších opatření: "Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům," dodal pro EuroZprávy.cz Šopko.

Pokud však i přesto dojde k jakémukoliv kolapsu, úpalu, úžehu nebo se stanete svědky obdobné situace kdekoliv na ulici či u vody, radí záchranáři jediné: "Optimální reakcí je zavolání tísňové linky 155 (s možností využít aplikaci Záchranka), kde zkušené operátorky pomohou s vyhodnocením příčiny stavu a poskytnou adekvátní rady k případné první pomoci," dodala Poštová.