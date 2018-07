Česko sevřela vedra, přiženou se silné bouřky. Nová výstraha meteorologů

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Výstraha před vysokými teplotami platí do dnešních 19:00 pro oblasti do 400 metrů nadmořské výšky, a to v Praze, Středočeském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a také v částech Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

V pátek se pak budou hlavně na jihovýchodě republiky vytvářet bouřky, ojediněle i s přívalovými dešti. Výstraha před silnými bouřkami platí v pátek od 12:00 do 21:00 pro jižní polovinu Jihočeského kraje, východní část Vysočiny a Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Přívalový déšť může místy zatopit níže položená místa a sklepy.

Nejvyšší denní teploty budou v pátek 25 až 29, v jihozápadní polovině Čech kolem 23 °C, v 1000 m na horách 20 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Kvůli horku meteorologové doporučují lidem omezit tělesnou zátěž a pohyb na přímém slunci, dodržovat pitný režim a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, hlavně v autech.

Předpověď na sobotu (00-24):

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.