Bláznivé počasí: Opět mrzlo, brzy dorazí tropy. Předpověď na týden

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"V noci na neděli klesla teplota ve dvou metrech na minus 0,8 stupně. V noci na dnešek to ve dvou metrech bylo minus 2,1 stupně a u země klesla teplota na méně než minus čtyři stupně," řekl pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík k situaci na Sokolovsku.

Podle něj se v létě občas stává, že teplota nad ránem krátce klesne pod nulu. "Ale v noci na neděli byla teplota pod nulou od 21:40 do 6:10. To připomíná spíš zimní mráz. A dva dny za sebou je to opravdu zcela výjimečná situace. Nestalo se to 50 let," řekl Kovařík. Navíc je pravděpodobné, že teploty pod nulu znovu klesnou i v noci na úterý.

Příčinou nízkých teplot je suchý a studený vzduch. Zatímco běžně se vlhkost v noci v tomto období pohybuje mezi 90 a 95 procenty, v noci na pondělí klesla na 76 procent. "V lokalitách, které mráz zasáhl, je úroda brambor pravděpodobné úplně odepsaná," uzavřel Kovařík.

Průměrná teplota v Česku v noci klesla na 4,8 stupně. "K situaci přispěla projasněná obloha, bezvětří a také studený vzduchu, který se k nám o víkendu dostal od severu," uvedl meteorolog Jan Doležal.

Teplotní rekord pro dnešní noc zaznamenalo 56 procent stanic s alespoň třicetiletou historií záznamů. Na sedmi z nich byla změřena nejnižší teplota nejenom pro dnešní den, ale i pro celý červenec. V Přerově v noci na dnešek dokonce padl rekord pro druhý červencový den, který pocházel až z roku 1892. Měl hodnotu 5,5 a nově je o tři desetiny stupně nižší.

Dnes bude jasno až polojasno. Na severovýchodě přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, na severu a severovýchodě kolem 18 °C. Slabý severní vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na úterý (00-24):

Jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Slabý proměnlivý, přes den na severu mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s, uvedl chmi.cz.

Předpověď na středu (00-24):

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C.