Kdy se do Česka vrátí léto? Předpověď na první měsíc prázdnin

První prázdninové týdny by mohly být opět horké, nejvyšší teploty mohou šplhat až k 30 stupňům Celsia. Poslední dva týdny předpovědního období od 25. června do 22. července ale přinesou průměrné teploty. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav.

Více srážek se očekává v nejbližším týdnu a pak v třetím předpovědním týdnu od 9. do 15. července. "Z hlediska celkového množství srážek lze předpokládat, že období od 25. června do 22. července bude nadprůměrné, i když lokálně mohou být na našem území velké rozdíly v celkových úhrnech," avizují meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je 18 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1978, kdy průměr činil 13,9 stupně Celsia, a zatím nejvyšší průměr 21,4 stupně meteorologové zaznamenali v roce 2010.

Průměrný úhrn srážek pro 25. června až 22. července je 81 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 napršelo dosud nejméně v roce 2015, kdy meteorologové naměřili 25 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1997 s úhrnem 204 milimetrů.

Předpověď na příští týden

Pondělí (00-24):

Převážně oblačno, ojediněle, během dne místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s.

Úterý (00-24):

Převážně oblačno, ojediněle, během dne místy přeháňky. V noci a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Středa (00-24):

Polojasno, během dne převážně oblačno a místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý severozápadní 1 až 4 m/s, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.

Čtvrtek (00-24):

Oblačno až zataženo, od severovýchodu na většině území déšť nebo přeháňky. Na severovýchodě srážky vydatnější. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Zpočátku oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Postupně od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, postupně 23 až 28 °C.