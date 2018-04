Na čarodějnice dorazí silný vítr, hrozí požáry. Předpověď na týden

"(V pondělí) Večer bude vítr na celém území slábnout. Zejména na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách se mohou v souvislosti s přechodem fronty místy objevit i bouřky," doplnili meteorologové.

Jejich upozornění na nebezpečí požáru platí pro Prahu a jižní Moravu do odvolání. Se silným větrem by obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Vysočiny měli počítat v pondělí od 09:00 do 20:00. V ostatních krajích do 16:00.

Ke zmírnění následků silného větru meteorologové lidem doporučují zabezpečit okna, dveře a venku všechny volně uložené předměty. K opatrnosti nabádají i při jízdě autem a na horách by turisté měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Zároveň by se lidé měli vyvarovat všech aktivit, které by mohly zapříčinit vznik požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.

Předpověď na pondělí (00-24):

Jasno až polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle, během dne místy přeháňky, zejména ve východní polovině území ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, na západě kolem 11 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na západě kolem 19 °C. V Čechách slabý, postupně čerstvý jižní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy 15 m/s se bude měnit na severozápadní. Na Moravě a ve Slezsku čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 5 až 10 m/s s nárazy kolem 15 m/s. Večer vítr na celém území zeslábne.

Předpověď na úterý (00-24):

Oblačno až polojasno, místy přeháňky, na východě ojediněle bouřka. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na západě až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, na západě kolem 17 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s, uvedl chmi.cz.

Předpověď na středu (00-24):

Většinou oblačno, místy déšť nebo přeháňky, ve východní polovině území i bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, na západě až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v širokém rozmezí od 15 °C na severozápadě do 25 °C na jihovýchodě území. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s se bude měnit na jihovýchodní.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na východě kolem 25 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.