Do Česka přijdou mrazíky. Zničí ovocné stromy? Předpověď na týden

Praha - Ovocnáři zatím nemají obavy z přízemních mrazíků, které by měly podle meteorologů přijít na konci týdne. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Mrazy by podle něho musely jednak trvat delší dobu než pouze několik hodin nad ránem, jednak je většina ovocných druhů kromě jabloní již odkvetlá.