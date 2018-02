Do Česka se přihnalo vydatné sněžení, chumelit má celou noc

Aktualizováno 20:53 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - V Česku začalo dnes odpoledne od jihozápadu sněžit a do nedělního rána může napadnout místy až deset centimetrů sněhu, na Šumavě až 15 centimetrů. Řidiči by měli mít zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy.