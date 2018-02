Horská střediska praskají ve švech, návštěvnosti pomohly prázdniny

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Upraveny jsou také desítky kilometrů běžeckých tratí, na řadě míst ale běžkovat ale nelze. Podle provozovatelů skiareálů by měl vysoký zájem lyžařů vydržet i v příštích dnech.

Do SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou přijelo o víkendu asi 24.000 lidí, velký zájem hlásí i Špindlerův Mlýn, Harrachov nebo Rokytnice nad Jizerou. Při tolika lyžařích se občas na sjezdovkách objeví vydřená místa, která areály v noci spravují technických sněhem. Na svazích ale leží i více než metr sněhu.

Na liberecký Ještěd vyrazilo v sobotu 1300 lyžařům, dnes o 300 více. Podle provozovatelů je to s ohledem na letošní zimu krásná návštěvnost.

Skiareálům na Vysočině pomohly zejména prázdniny v Brně. Stovky lyžařů přijely Harusův kopec nebo Fajtův kopec. Průměrnou návštěvnost hlásí Šacberk nebo Křemešník, ale vlekaři jsou spokojení, podmínky jsou podle nich vynikající a netvoří se fronty.

Beskydské sjezdovky přivítaly mnoho lyžařů z Brněnska a Karvinska, kde začínají jarní prázdniny. Hodně rodin z těchto lokalit za sněhem vyráží mimo jiné i do Jeseníků. Úplně plno tak bylo třeba v Branné, kolony automobilů s jihomoravskou poznávací značkou mířily i do areálu v Koutech nad Desnou na Šumperku. Také v jiné části republiky - na Šumavě - bylo na svazích plno. Na Lipno přijelo asi 6000 lyžařů, do Zadova 3000.

Předpověď na pondělí (00-24):

Přes den oblačno až zataženo, odpoledne a večer od severovýchodu místy polojasno až skoro jasno. Místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na severu a severovýchodě území. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.

Předpověď na úterý (00-24):

Jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojediněle mrznoucí mlhy. Postupně polojasno, na jihu a východě další přibývání oblačnosti, ojediněle slabé sněžení. Nejnižší noční teploty -5 až -9 °C, ojediněle kolem -13 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až 0 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na středu (00-24):

Zataženo až oblačno, na jihu a východě místy, jinde ojediněle občasné sněžení. Na jihovýchodě Moravy přechodně déšť se sněhem nebo déšť,

ojediněle mrznoucí a tvorba ledovky. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, na severozápadě Čech ojediněle kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Mírný jihovýchodní až východní, postupně severovýchodní až severní vítr 2 až 5 m/s.