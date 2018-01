Pořádná zima do Česka teprve dorazí. Přijdeme o jaro a podzim? Ptali jsme se odbornice

Aktualizováno 16:08 — Autor: -lka / EuroZprávy.cz

ROZHOVOR - Ačkoliv venku panují takřka jarní teploty, zima o sobě dá ještě vědět. Už tento týden by měl napadnout další sníh a během února se ho dočkáme ještě několikrát. Uvedla to v rozhovoru pro EuroZprávy.cz meteoroložka společnosti Meteopress Dagmar Honsová, která také prozradila, jestli je reálné, že by v našich podmínkách úplně vymizelo jaro a podzim.