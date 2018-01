Pozor na silný vítr a náledí. Meteorologové vydali nové výstrahy

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Podle meteorologů bude vítr v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině a v Krkonoších kolem 110 kilometrů v hodině. Varovaní před silným větrem je určeno pro Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj a Vysočinu od úterních 05:00 do 20:00.

V souvislosti s tím meteorologové lidem doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty venku. Motoristé by při řízení měli jet maximálně opatrně a turisté na horách by se neměli vydávat zejména do hřebenových partií.

"Na severovýchodě území se budou v noci na úterý nejnižší noční teploty pohybovat kolem 0 stupňů Celsia," uvedli meteorologové, jejichž upozornění před náledím platí pro dva zmíněné moravské kraje od dnešních 22:00 do úterních 09:00.

Předpověď na úterý (00-24):

Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, na severu zpočátku srážky i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na severu a severovýchodě kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, v Čechách místy až 12 °C. Čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 9 m/s, na Českomoravské vrchovině a na horách na severu místy s nárazy 15 až 25 m/s, na hřebenech kolem 30 m/s, bude večer slábnout. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku a v jihozápadní polovině Čech vítr mírný 2 až 6 m/s, informuje chmi.cz.

Předpověď na středu (00-24):

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Zpočátku, zejména v Čechách, místy mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na jihu a jihozápadě Čech místy kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s bude odpoledne postupně slábnout. V jihozápadní polovině Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Nad 900 m postupně sněžení. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na pátek (00-24):

Zataženo až oblačno. Ojediněle mlhy. Místy slabý déšť nebo mrholení, zpočátku ojediněle mrznoucí, nad 700 srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Mírný severní vítr 2 až 5 m/s.