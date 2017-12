Část Česka zasáhne vichřice. Už dnes má potíže lanovka na Sněžku

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Nejdůležitější daňové změny v roce 2018. Na co se musíme připravit?

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Úřady by měly přezkoumat Navalného výzvy k bojkotu voleb, žádá Kreml

Chudák Babiš? Však se mu na to složíme. Známí novináři ostře komentují kauzu Čapí hnízdo

V nárazech má vítr dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, v Jeseníkách a Beskydech kolem 110 kilometrů v hodině.

Meteorologové doporučují zajistit vánoční stromy umístěné venku nebo stavební jeřáby. Poryvy větru mohou také zhoršit ovladatelnost vozidel. Na horách bude třeba omezit túry do hřebenových partií a dodržovat pokyny horské služby.

Na Sněžku opět jen pěšky

Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. "Vítr dosahuje v nárazech až 22 metrů za sekundu (79km/h). Horní úsek kvůli silnému větru stojí už několik dní," uvedl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Z Růžové hory to je na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Další možností k výstupu na Sněžku je delší cesta Obřím dolem, která byla v horním úseku od kapličky do Obřího sedla do minulého týdne kvůli polomům po nedávné vichřici Herwart uzavřená. Modrá turistická trasa Obřím dolem je v zimě oblíbená hlavně mezi skialpinisty, kteří se tudy dostávají na hlavní krkonošský hřeben.

Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. Na dolním úseku vozí cestující 16 kabin, na horním 18.